O despiste de um camião que transportava madeira num acesso da A41 para a A1, em Santa Maria da Feira, provocou dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do trânsito naquela via, informou uma fonte da GNR.

O acidente ocorreu cerca das 12:30 na zona de Nogueira de Regedoura, freguesia de Santa Maria da Feira, quando o camião se despistou numa curva e tombou lateralmente, largando os troncos de madeira, que ficaram espalhados pela via.

De acordo com a mesma fonte, o acidente provocou ferimentos ligeiros no condutor do automóvel pesado e num acompanhante, de 48 e 67 anos respetivamente, que foram assistidos no local.

O acesso da A41 à A1, no sentido norte-sul, está cortado ao trânsito para os trabalhos de limpeza da via e para a remoção do veículo pesado, não havendo previsão para a sua reabertura.