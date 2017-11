Um homem foi hoje encontrado morto no interior de uma viatura que tinha sido detetada no rio Criz, no concelho de Santa Comba Dão, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

De acordo com a fonte, por volta das 12:45 foi dado o alerta para a existência de um carro nas águas do rio Criz, no concelho de Santa Comba Dão.

"Os mergulhadores foram chamados, tendo detetado e retirado do veículo o corpo de um homem, por volta das 15:30", acrescentou.

A viatura acabou por ser retirada pouco depois, tendo-se "constatado que se tratava de um senhor de Carregal do Sal, que estava desaparecido há alguns dias".

Desde o dia 30 de outubro que os familiares deste homem, com idade na casa dos 60 anos, vinham publicando nas redes sociais pedidos de ajuda em relação ao seu desaparecimento.

No local, estiveram a GNR, a Unidade de Intervenção e Salvamento do distrito de Viseu, os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades e de Viseu, e os Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão e Mortágua.