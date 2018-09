O Comando da Zona Marítima da Madeira retoma sábado as buscas para encontrar o turista checo que esta sexta-feira desapareceu no mar de São Jorge, no norte da Madeira.

As operações de buscas foram interrompidas ao pôr do sol, sendo retomadas aos primeiros alvores de amanhã [sábado] recorrendo aos meios náuticos presentes durante o dia de hoje e mais uma equipa do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima - Destacamento da Madeira", diz o Comando em comunicado.

As buscas com uma embarcação do SANAS, uma mota de água da Capitania do Funchal e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa foram infrutíferas para encontrar o turista checo que "escorregou na ponta de São Jorge, tendo depois sido arrastado pelo mar, tendo as pessoas presentes no local deixado de o avistar".