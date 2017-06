A PSP do Porto e de Braga está a deixar um alerta sobre os “carteiristas”, que deverão aproveitar as festas do São João para atuar. Ao mesmo tempo, alerta para os "perigos" relacionados com o lançamento dos tradicionais "balões de São João".

As festas costumam provocar uma “grande concentração” de pessoas, pelo que a polícia recomenda uma “particular cautela” no que diz respeito à guarda de carteiras.

Deste modo, as senhoras devem trazer a carteira na parte da frente e os cavalheiros evitarem transportá-la no bolso traseiro das calças, no sentido de não facilitarem a vida aos carteiristas”.

Outra recomendação muito importante a seguir pelos foliões é que “nunca percam de vista” as crianças.

Veja também:

Quanto aos balões, a PSP informou que vai reforçar o policiamento durante os festejos de sexta-feira, no Porto.

Chama ainda a atenção para os condicionamentos e cortes de trânsito que serão efetuados por esta polícia, em colaboração com as autarquias, mormente com as Polícias Municipais, e também alerta para os "perigos resultantes do lançamento dos tradicionais balões de São João para as áreas florestais, residenciais e industriais".

Pede-se a melhor compreensão e colaboração de todos, no sentido de acatarem as indicações e ordens das forças policiais, especialmente em locais de grande aglomeração de pessoas".

A PSP recomenda a utilização de transportes públicos, bem como a adoção de medidas de autoproteção, pede que não sejam deixados objetos de valor no interior de veículos e "atenção" aos bens como carteira, telemóvel, máquina fotográfica ou de filmar.

"No decurso das festividades, esta polícia terá uma especial atenção à regularização do tráfego automóvel e estará ainda atenta à criminalidade associada a este tipo de acontecimentos, nomeadamente, furto no interior de veículo e furto por carteirista", lê-se no comunicado da PSP do Porto.

Por fim, o Comando Metropolitano da PSP do Porto sublinha que para qualquer situação de emergência deve ser de imediato acionado o número telefónico de emergência 112.

Note-se que a Polícia Municipal de Gaia agendou para sexta-feira um dia de greve, tendo a câmara municipal assegurado não temer "qualquer problema de segurança".

Circulação automóvel em Braga

A cidade vai sofrer alguns condicionamentos na sexta-feira e no sábado, por causa dos festejos do S. João.

Na sexta-feira, entre as 19:30 e as 24:00, será proibida a circulação automóvel no Campo das Hortas, Avenida S. Miguel-o-Anjo, Rua D. Frei Caetano Brandão, Rua D. Afonso Henriques e Largo Carlos Amarante, para passagem do “cortejo das rusgas”.

A partir das 20:00 de sexta-feira e até às 07:00 de sábado, será proibido transitar em toda a extensão da Avenida da Liberdade e túnel de ligação da Avenida António Macedo e Avenida Central à Avenida da Liberdade.

No sábado, dia de S. João e feriado municipal, devido à realização do “Cortejo do Carro das Ervas ou Cheiros, Rei David e Pastores”, haverá “pequenos condicionamentos” entre 09:00 e as 17:00 na circulação automóvel em várias artérias da cidade.