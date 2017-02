Um homem acusado do furto de vários bustos na via pública e dezenas de artigos religiosos em bronze de cemitérios, admitiu esta terça-feira, no Tribunal de Aveiro, o seu envolvimento no caso, mas ressalvou que só participou em três assaltos.

O arguido está acusado de dez crimes de furto, em coautoria com outros dois homens, um dos quais encontra-se em parte incerta, tendo sido ordenada a separação do processo, e o outro deu autorização para o julgamento decorrer na sua ausência.

O processo, que começou a ser julgado esta terça-feira, envolve ainda um sucateiro de Águeda, que está acusado de quatro crimes de recetação.

Na primeira sessão do julgamento, o arguido afirmou que nunca retirou objetos de metal das campas, adiantando que ficava no exterior dos cemitérios à espera que os cúmplices lhe entregassem os sacos com o material furtado para colocar na carrinha.

Foi um comportamento vergonhoso. Só fui com eles porque estava desesperado. Andava a passar fome há três dias", disse o arguido, mostrando estar arrependido.

Segundo a acusação deduzida pelo Ministério Público, os factos ocorreram entre julho de 2011 e janeiro de 2012.

Durante este período, os três homens, com idades entre os 23 e 29 anos, terão assaltado cinco cemitérios, um deles por duas vezes, em Estarreja, Murtosa e Oliveira de Azeméis, levando estátuas, imagens, crucifixos e candeeiros em bronze, de várias dimensões, avaliados em mais de 32 mil euros.

De acordo com os investigadores, os arguidos arrancaram estes objetos das campas e jazigos, com a ajuda de pés-de-cabra e punhais.

No mesmo período, os três acusados terão ainda furtado várias estátuas e bustos nos concelhos de Murtosa, Oliveira de Azeméis e S. João da Madeira.

Um dos casos foi o furto do busto do padre José Maria de Sousa e de uma cruz com palma que se encontravam no adro da igreja de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis.

Na Murtosa, os assaltantes terão levado um busto com cerca de 100 quilos do padre Domingos da Silva e Pinho e, em São João da Madeira, foi levada a estátua de Renato Araújo, avaliada em 25 mil euros.

Os três homens foram detidos pela GNR na madrugada de 25 de janeiro de 2012 quando se preparavam para sair do cemitério do Bunheiro, na Murtosa, levando consigo quase duas dezenas de objetos em bronze.

Parte dos objetos furtados foi vendida a um preço inferior ao seu real valor a um sucateiro de Águeda, que optou por remeter-se ao silêncio na primeira sessão do julgamento.