A PSP do Porto anunciou hoje ter detido no bairro do Cerco um homem de 28 anos suspeito dos crimes de roubo sobre a própria mãe e da “prática reiterada” de ilícitos criminais contra pessoas e património.

Presente na sexta-feira a tribunal, o suspeito é um desempregado, residente no Porto, e foi intercetado no bairro do Cerco por agentes da esquadra da Corujeira “na sequência da prática de um crime de roubo sobre a sua progenitora”.

Segundo adianta a PSP em comunicado, o detido foi encontrado “na posse do telemóvel que havia subtraído, através do método de esticão, assim como de um aspirador portátil que havia furtado do interior da residência materna, localizada no referido aglomerado habitacional”.

O homem é ainda “suspeito da prática reiterada de ilícitos criminais contra as pessoas e contra o património”.