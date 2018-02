A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção em Moura e em Avis, no Alentejo, de 12 pessoas, oito homens e quatro mulheres, por suspeitas de furto de azeitona, tendo sido apreendida cerca de uma tonelada do fruto.

No concelho de Moura, distrito de Beja, a GNR deteve esta semana, em flagrante delito, seis homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e os 44 anos, por furto de azeitona, em Sobral da Adiça.

Na sequência de uma denúncia por furto de azeitona numa propriedade, os militares da GNR detetaram veículos automóveis, com matrícula espanhola, quando estavam várias pessoas a apanhar azeitona.

Os suspeitos, ao aperceberem-se da presença dos militares, encetaram a fuga do local em direção a Moura, com o intuito de se deslocarem para Espanha, onde são residentes, tendo sido possível intercetá-los posteriormente", refere um comunicado da GNR.

Foram apreendidos 842 quilogramas de azeitona e seis máquinas utilizadas na apanha do fruto.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, tendo o julgamento sido marcado para terça-feira.

No concelho de Avis, distrito de Portalegre, a GNR deteve, também esta semana, dois homens e duas mulheres, com idades entre os 40 e os 63 anos, por suspeitas de furto de azeitona.

A guarda foi alertada por um funcionário do olival onde ocorreu o furto, tendo os militares intercetado os suspeitos quando seguiam numa viatura com 160 quilogramas de azeitona furtada e com instrumentos utilizados na apanha do fruto.

Segundo a GNR, a azeitona e os instrumentos utilizados na apanha foram apreendidos e os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR).