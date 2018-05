O edifício da Câmara de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, foi assaltado “no período situado entre segunda-feira e hoje”, indicou fonte da autarquia.

"O assalto decorreu numa ala do edifício dos Paços Concelho, onde estão instaladas as secções de Obras Públicas, Candidaturas, Manutenção Urbana e a Tesouraria", explicou à Lusa o vice-presidente, Pedro Mascarenhas.

A situação foi apenas detetada hoje, quando funcionários regressaram ao trabalho, após a pausa do feriado do Dia do Trabalhador.

De acordo com o autarca, “os alegados intrusos não se aproximaram" da secção de tesouraria, apesar de estar localizada na mesma ala do edifício.

"Até ao momento, não demos conta da falta de documentos ou outros bens. Contudo, há averiguações que estão em curso. Apesar de tudo estar mexido, não há danos a registar”, frisou.

O caso foi comunicado à GNR de Macedo de Cavaleiros, que se encontra a investigar o alegado assalto.