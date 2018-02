Ross Clarke-Jones, um australiano de 51 anos, viu a vida por um fio quando, este domingo, foi arrastado pelas ondas da Nazaré, ao longo de 200 metros, para uma zona perigosa de rochas. O surfista, habituado a surfar ondas gigantes, escapou com uma concussão e ferimentos numa perna, e confessa que sentiu-se como se estivesse dentro de uma "máquina de lavar roupa".

“Agarrado às rochas, esperei um minuto para recuperar o fôlego e orientar-me. Como vi a onda vir na minha direção, esperei para conseguir escalar os 30 metros de penhasco.”, relembra Clarke-Jones, num vídeo divulgado no YouTube com as imagens onde se vê as dificuldades que passou.