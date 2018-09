A exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, no Museu de Serralves, no Porto, que motivou a demissão do diretor artístico João Ribas e está a gerar polémica, recebeu, desde a sua inauguração, na quinta-feira, cerca de 6.000 visitantes.

Composta por 159 fotografias, apresenta nus, flores, retratos de artistas como Patti Smith ou Iggy Pop e imagens de cariz sexual. Estará em exibição até 6 de janeiro do próximo ano.

A demissão do diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves surgiu depois de a administração ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição, comissariada pelo próprio João Ribas, e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.

No entanto, apenas duas fotografias e não 20, como foi avançado por João Ribas, foram excluídas da exposição, garantiu o presidente do Conselho de Administração da Fundação Mapplethorpe, Michael Ward Stout.

À entrada de uma das salas da exposição está uma placa com a indicação: “Dado o caráter sexualmente explícito de obras expostas nesta área, o acesso à mesma é reservado a maiores de 18 anos e a menores acompanhados dos respetivos representantes legais”.

Contudo, num primeiro aviso, lia-se afixado na porta: “Alertamos para a dimensão provocatória e o caráter eventualmente chocante da sexualidade contida em algumas obras expostas. A admissão nesta sala está reservada a maiores de 18 anos”.

Em comunicado, o Conselho de Administração da Fundação de Serralves esclareceu que "não retirou nenhuma obra da exposição", "todas elas escolhidas pelo curador", João Ribas.

A administração acrescentou, ainda, que, "desde o início, a proposta da exposição foi apresentar as obras de cariz sexual explicito numa zona com acesso restrito", considerando "que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor".

Na sequência desta decisão, dezenas de pessoas manifestaram-se, no domingo, para exigir a demissão do Conselho de Administração da Fundação de Serralves.

Contra a proibição

A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) manifestou-se hoje contra a decisão de Serralves em proibir o acesso à exposição a menores de 18, por considerar que um museu é um lugar público, livre, não apenas para alguns e muito menos cenário para o exercício de qualquer forma de censura.

Nós somos totalmente contra esta proibição. O museu é um lugar público, e deve ser de entrada livre para todos. Deve é ser colocado um aviso visível de que o conteúdo das imagens pode chocar. É uma tonteira e, à partida, as obras em exposição são para a fruição de todos", defendeu o presidente da APOM, João Neto, citado pela Lusa.

Para a associação que representa os museus nacionais, "não faz sentido fazer exposições só para algumas pessoas, e não para outras". "As exposições são para todos", sublinhou, acrescentando que essas situações "podem dar lugar a todo o tipo de censura e radicalismos".

No caso de imagens explícitas, quer de conteúdo sexual, violência ou outras, o que deve ser feito é um aviso ao público, que deve decidir por si", sugeriu, acrescentando que uma interdição "ainda faz menos sentido num museu que é público e tem o seu financiamento em grande parte proveniente do Estado".

João Neto indicou que a APOM vai reunir-se hoje sobre esta situação e enviar na terça-feira uma carta ao Ministério da Cultura para que o caso da interdição seja abordado no Conselho de Museus da tutela.

A situação deve ser devidamente esclarecida", defendeu.

Mapplethorpe no mundo

Antes da inauguração da exposição, o diretor do museu de Serralves descartava eventuais polémicas, lembrando que as fotografias de Mapplethorpe, “uma das grandes figuras da fotografia” e “um artista conceituado que continua a ser influente na fotografia contemporânea”, foram já mostradas em dezenas de museus no mundo inteiro.

Houve muitas exposições com milhares de visitantes e acho que é uma das grandes figuras da arte contemporânea, não consigo fazer essa projeção [sobre se as imagens poderão chocar]”, assumiu, lembrando que uma exposição tem sempre a função de despir o público de preconceitos.

Para o presidente do Conselho de Administração da Fundação Mapplethorpe, Michael Ward Stout, a demissão de João Ribas foi “completamente inapropriada e pouco profissional”, revelando ter ficado “chocado com a atitude” do comissário da exposição.

O João ligou-me e avisou que se ia demitir, mas provavelmente apenas quando acabasse a exposição, ou seja, daqui a alguns meses. Conversei hoje e ontem [domingo] com a direção, que, realmente, tentou resolver com ele o problema. Mas tudo isto aconteceu tão rápido, de forma tão dramática, que devo confessar que o facto de ter anunciado a sua demissão aos meios de comunicação antes de anunciar à direção, representa uma atitude muito egoísta da sua parte”, disse Michael Ward Stout aos jornalistas, durante a sua visita a Serralves.

Questionado sobre o acesso restrito a menores de 18 anos, a duas salas da exposição, o diretor da Fundação frisou que a administração “apenas não queria que as fotografias mais desafiantes e ‘chocantes’ estivessem na galeria principal”.

Muitos museus por onde a exposição já passou pegaram nestas desafiantes fotografias e puseram-nas em diferentes espaços, colocando avisos semelhantes a estes. Nós [fundação] nunca impusemos a visão que temos sobre esta exposição a nenhuma entidade”, sublinhou.

Quanto à retirada de cerca de 20 fotografias que pertenciam à exposição, Michael Ward Stout desmentiu o número, admitindo que as fotografias “mais desafiantes estão presentes” no museu e que João Ribas “apenas removeu duas”.

Não sei porque é que o João retirou as fotografias, não faz sentido nenhum. Não sei porque o fez, e porque o fez desta forma”, acrescentou.

Em representação do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Isabel Pires de Lima, antiga ministra da Cultura, disse aos jornalistas que a escolha das peças da exposição foi "inteiramente da autoria do João Ribas", que sabia, desde o início, que haveria, se necessário, zonas reservadas, como de resto aconteceu em muitos museus do mundo.