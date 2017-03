O cadáver de uma mulher foi encontrado este sábado no rio Douro, junto ao cais de Avintes, perto de Vila Nova de Gaia. A mulher foi dada como desaparecida na sexta-feira, disse à Lusa fonte policial.

Fonte da Guarda Nacional Republicana disse à agência Lusa que a mulher, de 46 anos, estava dada como desaparecida desde sexta-feira. A informação já tinha sido adiantada por fonte do Zona Marítima do Norte.

Ontem [sexta-feira] foi reportado o desaparecimento de uma senhora, de 46 anos, e foram ativadas as buscas com binómios [elementos da Guarda com cães] e uma lancha", disse a fonte do Comando Nacional da GNR.

O corpo sem vida da mulher desaparecida foi encontrado pela lancha da GNR cerca das 11:00 de hoje, perto do Cais do Esteiro (Avintes).

A descoberta foi comunicada à Polícia Marítima, que comprovou no local a morte por afogamento e fez o levantamento do corpo. O cadáver foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

A GNR tomou conta do caso.