Um homem morreu hoje na saída do túnel da Serra de Água, no concelho da Ribeira Brava, vítima do despiste do automóvel que conduzia, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

"Ainda foi sujeito a manobras de reanimação, mas não conseguimos reanimá-lo", disse a fonte, acrescentando que "o acidente foi um despiste contra a parede".

O automobilista, de cerca de 40 anos de idade e único ocupante da viatura, transitava no sentido São Vicente, no norte da Madeira, para a Ribeira Brava.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, a PSP e a EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida foram mobilizados para o local do acidente, que ocorreu cerca das 08:50.