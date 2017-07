O fundo criado pelo Governo para apoiar a revitalização das áreas afetadas pelos incêndios de junho - Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande - já tem um site online. O Governo tinha prometido este portal, por uma questão de transparência, mas as informaçõe que por agora lá constam continuam a ser escassas. Basicamente são uma réplica daquilo que já tinha vindo a público.

O fundo chama-se REVITA e está disponível neste endereço: www.fundorevita.pt. Tem como objetivo "dar informação sobre o funcionamento do Fundo", explica o gabinete do ministro da Solidariedade, Vieira da Silva, em comunicado.

Numa primeira fase, o site pretende dar a conhecer as finalidades do Fundo, a composição do seu Conselho de Gestão, disponibilizar informação sobre como as entidades podem aderir ao Fundo e ainda agregar toda a legislação sobre a criação do REVITA. Posteriormente serão também divulgados no site a lista de entidades aderentes e os relatórios de gestão do Fundo".