A GNR resgatou, na quinta-feira, um cão alvo de maus-tratos pelo dono, na localidade de Alcaria, Fundão.

No decorrer de uma patrulha, o Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental do Fundão, encontrou o animal no quintal de uma casa.

O cão estava "subnutrido e negligenciado pelo seu proprietário", descreve a Guarda, em comunicado enviado à TVI.

O dono foi, por isso, "constituído arguido por alegada prática de um crime de maus-tratos a animal de companhia".

O cão foi assistido por um veterinário e entregue no Centro de Recolha Oficial do Fundão, "como medida de salvaguarda para prestação de cuidados, proteção e bem-estar" ao animal, indica a GNR.