O corpo de uma mulher foi resgatado na segunda-feira da praia da Arriba, junto ao Cabo Raso, em Cascais, anunciou esta terça-feira o Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima em comunicado.

Segundo o responsável, o alerta foi recebido pelas 11:15, por um pescador lúdico que se encontrava no local, tendo sido empenhados na operação de resgate agentes da Polícia Marítima pertencentes ao comando local de Cascais e quatro elementos da Estação Salva-vidas de Cascais, que se encontravam em treinos naquela zona.

Colaboraram também no resgate do corpo os Bombeiros Voluntários de Cascais, “que ainda efetuaram manobras de reanimação”, a PSP, o INEM, dois militares do projeto "Seawatch", que reforçam a Capitania do Porto de Cascais para vigilância das praias, e os nadadores-salvadores pertencentes à praia da Crismina, lê-se no comunicado.