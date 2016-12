O Governo vai mesmo avançar com o Registo Nacional Oncológico (RNO) apesar de dois pareceres negativos da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), escreve o jornal Público, nesta terça-feira.

A Comissão diz que em causa está a privacidade dos doentes e informação com valor económico para bancos e seguradoras, pois o registo pode levar à identificação do doente e a uma consequente discriminação. Aconselha, por isso, o Governo a retirar do registo os números de utente e de processo clínico.

O executivo liderado por António Costa já tinha acatado a recomendação de não colocar o nome nem o mês de nascimento dos doentes no RNO.

O Registo Nacional Oncológico vai ficar sediado no IPO de Lisboa, ou seja, “numa instituição com reconhecida idoneidade”, segundo o Ministério da Saúde, lembrando que a criação do RON foi precedida de estudos rigorosos e que já existem três registos oncológicos regionais que contêm já a maior parte da informação.

A ideia é reunir “informação crítica para a melhoria no tratamento dos tumores em Portugal”, uma vez que, de acordo com o Ministério da Saúde, o Registo vai permitir reunir informação precisa sobre os tipos de neoplasias existentes em Portugal, em que locais, que populações de risco, qual a efectividade dos rastreios, qual o impacto dos novos fármacos e que abordagem terapêutica apresenta melhores resultados.

Também o coordenador do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, Nuno Miranda, considerou que a CNPD está a levantar “obstáculos excessivos e desproporcionais”.

“Não se trata de um registo aberto e acessível ao público em geral, pelo que não me parece que faça sentido esta quantidade de obstáculos face a um registo que é extremamente necessário para sabermos o que se passa em termos de realidade oncológica em Portugal”, defendeu, lembrando que esta proposta “é em tudo semelhante" ao que já vigora em muitos outros países" e "segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde”.