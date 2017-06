Militares da GNR em missão na Grécia resgataram esta sexta-feira 30 refugiados que se encontravam numa embarcação de borracha com problemas no mar Egeu, junto à fronteira com a Turquia.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que as 30 pessoas, onze das quais crianças e oito mulheres, foram resgatadas “em segurança” para a embarcação da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, com o apoio de um navio grego, e foram entregues às autoridades locais.

Segundo a GNR, o resgate aconteceu durante uma ação de patrulhamento marítimo em que os militares da detetaram, a rumar para a costa grega, uma embarcação de borracha.

Esta apresentava problemas nos flutuadores, que estavam a ficar sem ar, e continha bastante água no interior", salienta o comunicado da GNR.

Os militares da UCC da GNR estão destacados na ilha grega de Kastelorizo no âmbito de uma missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (Frontex).

Segundo a GNR, o principal objetivo desta operação da Frontex é prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, além de contribuir para a salvaguarda de vidas humanas no mar através de missões de busca e salvamento.