Uma pequena empresa familiar suspeita de ter feito transitar cerca de 500 imigrantes, principalmente de França para Portugal, foi desmantelada pela polícia francesa, anunciaram esta quarta-feira as forças de segurança.

No fim de semana passado, quatro pessoas foram detidas na região parisiense por “ajudar a entrada, a circulação e a permanência irregular de um estrangeiro em França”.

A polícia tinha informações, obtidas em maio de 2016, que mais de 20 pessoas de origem indiana ou paquistanesa em situação irregular foram levadas a bordo de uma camioneta, conduzida por uma francesa de origem portuguesa, de La Courneuve (Seine-Saint-Denis, nos arredores de Paris) para Portugal.

A investigação revelou a “existência de uma estrutura familiar que fazia transitar” imigrantes da França para outros países do espaço Schengen, essencialmente Espanha e sobretudo Portugal.

A organizadora desta estrutura tinha como ajudantes o seu companheiro e o filho daquele para fazer as viagens.

Os três foram indiciados e presos, de acordo com a polícia.

As forças de segurança, segundo as informações obtidas, acreditam que só entre janeiro e junho de 2016, foram feitas 26 viagens entre a França e Portugal. No ano passado, estimam que teriam sido aproximadamente 60 viagens no total, com 530 imigrantes, para ganhar cerca de 132 mil euros.