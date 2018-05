A GNR anunciou hoje ter capturado, em Penalva do Castelo, um homem de 20 anos que se encontrava evadido do Estabelecimento Prisional de Viseu.

Em comunicado, a GNR refere que o homem tinha fugido do estabelecimento prisional às 17:00 de domingo e que foi capturado às 21:40 do mesmo dia.

Após diligências efetuadas pelos militares do NIC (Núcleo de Investigação Criminal) de Mangualde, com a colaboração dos guardas prisionais do Estabelecimento Prisional de Viseu, foi possível localizar e capturar o evadido nas imediações da sua residência", explica.