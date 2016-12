A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro anunciou esta quarta-feira que constituiu arguida uma jovem, de 24 anos, por ter simulado o próprio rapto, num quadro de "conflitualidade de uma relação amorosa existente".

Fonte da PJ disse à Lusa que a jovem, residente em Lisboa, telefonou para o 112, na madrugada da passada terça-feira, a pedir auxílio, porque tinha sido raptada e levada para a zona de Viseu.

"A mulher acabou por ser localizada na zona de Oliveira de Frades, tendo as autoridades verificado que ela estava bem de saúde e que tinha sido tudo inventado", disse a mesma fonte.

O objetivo da rapariga, de acordo com a PJ, era imputar a responsabilidade do rapto ao companheiro, com o qual se teria desentendido.

Nas diligências para esclarecer o presumível rapto, a PJ contou com a colaboração da GNR, tendo sido mobilizado um elevado número de meios policiais nas localidades de Águeda, Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro) e Oliveira de Frades (distrito de Viseu).

"A pronta atuação policial permitiu a abordagem de todos os implicados bem como o esclarecimento dos factos", refere a PJ, adiantando que a presumível raptada foi constituída como arguida e foi interrogada, não tendo confessado os factos.