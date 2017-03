Caiu uma posição, de 2016 para 2017, mas Lisboa continua a estar colada a cidades como Londres, Milão, Barcelona e à frente de Nova Iorque. E já agora, oito posições acima da outra capital ibérica, Madrid.

A lista de 2017 das cidades com melhor qualidade de vida, elaborada pela consultora Mercer, coloca a capital portuguesa na 43.ª posição, um lugar abaixo do que estava no ano passado.

Tida como uma das maiores consultoras mundiais de recursos humanos, a nova-iorquina Mercer analisou mais de 440 cidades através de 39 fatores, agrupados em dez categorias, como sejam o ambiente sócio-político, económico, social e cultural, a educação e os cuidados de saúde.

Sem supresas, no topo da lista das melhores cidades, a capital austríava, Viena, mantém-se há oito anos consecutivos como a melhor. E entre as dez primeiras não se têm verificado alterações, com sete europeias aí classificadas.

Qualidade em Português

Entre as 231 cidades classificadas, das que têm o Português como língua, Lisboa é a melhor classificada e a única entre as cem melhores.

Abaixo das cem primeiras surgem as quatro brasileiras que integram a lista da Mercer, pela ordem de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. Ainda assim, todas abaixo da capital uruguaia, Montevideu, a melhor das urbes da América do Sul, classificada na 79.ª posição.

Em África, a capital moçambicana, Maputo, está no lugar 181.º e Luanda, na 201.ª posição, sendo que, de acordo com os estudos da Mercer, continua a ser a cidade mais cara do planeta.

No continente africano, a consultora coloca Port Louis, a capital das ilhas Maurícias, como a que tem a melhor qualidade de vida do continente, à frente das sul-africanas Durban (87), Cabo (94) e Joanesburgo (96).

País entre os 25 melhores

Um outro ranking, também recentemente divulgado, escolhe os melhores países para se viver. É feito pelos grupos de comunicação norte-americanos US News and World Report e Y&R, pela consultora BAV Consulting e pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia.

Neste caso, os promotores do estudo apoiaram-se em inquéritos feitos a 21 mil pessoas, espalhadas por todo o mundo. Em 2017, a surpresa constituiu a entrada direta da Suíça para o primeiro lugar, sem ter sido classificada no ano transato.

Por isto, a Alemanha foi destronada e passou a ser o quarto melhor país para viver, atrás do Canadá e Reino Unido.

Portugal caiu uma posição entre os 60 países considerados, tendo passado para o 24.º lugar.