As escolas públicas subiram no ranking geral, aparecendo a primeira em 28º lugar. Mas, quando olhamos apenas para estas, há outros fatores que se destacam, como a grande concentração dos melhores resultados nos exames do ensino secundário na Grande Lisboa e no Grande Porto.

Entre os estabelecimentos de ensino público, os melhores resultados do ano letivo 2016/2017, analisados pela Agência Lusa, voltam a destacar as escolas que já se distinguiram noutros anos.

Em 1.º e 4.º lugar aparecem secundárias do Porto – a Garcia de Orta e a Clara de Resende – que são separadas por duas escolas de Lisboa - a D. Filipa de Lencastre e a do Restelo.

A escola Eça de Queiroz, na Póvoa do Varzim, e a Infanta Dona Maria, em Coimbra, aparecem em 5.º e 6.º lugar da lista, onde volta a aparecer um estabelecimento de ensino do distrito de Lisboa: a Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras.

A Escola Secundária Alves Martins, em Viseu, e a Secundária da Quinta do Marquês, em Oeiras, e a Carlos Amarante em Braga ainda fazem parte do top 10, onde as médias variam apenas algumas décimas: a média da escola que fica em primeiro lugar é de 12,91 e a média da escola que aparece em 10.º é de 12,22 valores.

TOP 10 das melhores escolas públicas:

Escola Localização Média (sem exames) Média dos Exames Escola Secundária Garcia de Orta Porto 14,6959799 12,91168342 Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre Lisboa 13,88613861 12,57755776 Escola Secundária do Restelo Lisboa 13,82671958 12,54021164 Escola Básica e Secundária Clara de Resende Porto 14,82321429 12,36053571 Escola Secundária Eça de Queirós Póvoa de Varzim 14,18550725 12,33285024 Escola Secundária Infanta D. Maria Coimbra 14,64365256 12,2669265 Escola Secundária Sebastião e Silva Oeiras 13,44673913 12,25597826 Escola Secundária Alves Martins Viseu 14,58705114 12,23558215 Escola Secundária da Quinta do Marquês Oeiras 14,61295181 12,23042169 Escola Secundária Carlos Amarante Braga 14,48123766 12,22100066

No fundo da tabela das escolas públicas, destaque negativo para a Região Autónoma dos Açores, com quatro escolas entre as 10 com os piores resultados nos exames.

TOP 10 das piores escolas públicas:

Escola Localização Média sem exames Média dos Exames Escola Básica e Secundária Vila Franca do Campo Açores 12,84834123 8,504739336 Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco Madeira 13,20703125 8,4171875 Escola Secundária Seomara da Costa Primo Amadora 12,625387 8,402167183 Escola Básica e Secundária de Santa Maria Açores 13,48695652 8,310434783 Escola Básica e Secundária Prof. Mendes Remédios Nisa 12,54385965 8,304385965 Escola Básica e Secundária da Povoação Açores 12,42519685 8,25984252 Escola Secundária Matias Aires Mira-Sintra 12,51690821 8,22705314 Escola Secundária D. Manuel Martins Setúbal 12,66153846 8,103076923 Escola Básica e Secundária de Nordeste Açores 12,96491228 7,385087719 Escola Básica e Secundária de Santo António Santo António da Charneca 12,90625 7,078125

Para chegar a estes resultados, a Agência Lusa partiu da média das classificações a 18 das 22 disciplinas sujeitas a exame nacional na primeira fase e contemplou apenas os resultados dos alunos internos, ou seja, os estudantes que frequentaram as aulas durante o ano letivo.

As 18 disciplinas escolhidas pela Lusa são aquelas em que foram realizadas pelo menos mil provas na primeira fase: Alemão, Francês, Espanhol, Inglês, História A, Matemática A, Português, Biologia e Geologia, Desenho A, Geometria Descritiva A, Economia A, Filosofia, Física e Química A, Geografia A, História da Cultura e das Artes, Literatura Portuguesa, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

Para o ranking das escolas do ensino secundário com melhores médias, a agência Lusa selecionou apenas aquelas onde tinham sido realizadas pelo menos 100 provas.