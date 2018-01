Fernando Quinas, realizador e locutor de rádio, de 72 anos, morreu em Lisboa, esta quarta-feira, vítima de doença prolongada, após internamento hospitalar.

Foi uma das principais vozes dos "Parodiantes de Lisboa", cujo programa humorístico de teatro radiofónico "Graça com Todos" se manteve no ar durante 50 anos, entre 1947 e 1997, inicialmente na rede Emissores Associados de Lisboa e depois no Rádio Clube Português e Rádio Comercial.

Nascido em 1946, na década de 60, depois de passar na Rádio Universidade, Fernando Quinas ingressou no Rádio Clube Português - onde foi locutor nos programas “Carrossel”, “Boa Noite em FM” e “Em Órbita” - mantendo-se depois na Rádio Comercial e mais tarde na Rádio Nostalgia.

O corpo do realizador radiofónico estará em câmara ardente, a partir de quinta-feira à tarde, na Igreja do Campo Grande. O funeral realiza-se sexta-feira, dia 19, ao meio-dia, para o cemitério dos Olivais, onde será cremado.