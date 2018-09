Patrícia Mamona fez uma publicação no Instagram a acusar a discoteca Lux Frágil, em Lisboa, de lhe ter barrado a entrada por causa do tom de pele. A atleta portuguesa tentou aceder ao espaço de diversão noturna, na noite de quinta-feira, mas viu-lhe negada a entrada porque, segundo conta no Instagram, o grupo "não se enquadrar no perfil da Lux".

Quando vês pessoal a entrar de chinelos e sem convite mas (ya vou ser simpática) te tratam de maneira diferente porque tu e os teus black friends bem vestidos e tal não se enquadram ao perfil da LUX", escreve.

No Twitter, vários utilizadores reagiram à decisão da discoteca falando em racismo e relembram o caso de Nélson Évora quando foi barrado à porta da discoteca Urban Beach, em 2014.

NÃO DEIXARAM A PATRICIA MAMONA ENTRAR NO LUX POR SER NEGRA E MULHER!!#RACISMO — João D (@joaomatoso2) 14 de setembro de 2018

Primeiro o Nelson Évora, agora a Patricia Mamona. Vai ver o Lux não é racista é só contra pessoal do triplo salto. — Nuno Sá (@nsascp) 14 de setembro de 2018

vamos todos fingir q é uma surpresa haver porteiros d discoteca q barram a entrada a pessoas? Ou pq são pretos, ou pq são homens, ou pq não são conhecidos? A Patricia Mamona não foi barrada por ser preta, foi barrada por não a terem reconhecido, caso contrario até podia ser azul! — Rui Pina (@camandro) 14 de setembro de 2018

Óbvio! Nem nunca mais lá punha os pés e fazia questão de espalhar a palavra tal como ela o fez. Mas não me posso esquecer que isto acontece todos os dias a dezenas de pessoas há anos e a Patricia Mamona só desde ontem é q vai deixar de lá ir! Percebes? — Rui Pina (@camandro) 14 de setembro de 2018