A última catástrofe no concelho de Tondela deixou mais um rasto de morte. São, para já, oito as vítimas mortais e 38 feridos, entre graves e ligeiros.

Ao início da tarde desta segunda-feira, o jornalista da TVI, fez um balanço dos feridos que ainda se encontram hospitalizados nos hospitais de Viseu, Coimbra, Poro e Lisboa.

Em Viseu, permanecem hospitalizadas 12 pessoas, das quais três poderão ainda receber alta esta segunda-feira e duas estão nos cuidados intensivos, com um prognóstico bastante reservado.

Na noite de sábado para domingo deram ainda entrada no centro hospital de Viseu mais 16 pessoas, mas acabaram por ser transferidas para outros hospitais. Cinco para Coimbra, das quais duas estão ventiladas e uma delas com prognóstico reservado. Para o Porto foram conduzidos seis feridos, entre os hospitais da Prelada, Santo António e São João.

No Dona Estefânia, em Lisboa, está uma menor de 15 anos. No hospital de Santa Maria estão dois homens com queimaduras respiratórias. Estão estáveis, mas com prognóstico reservado.

Do total dos 28 feridos. que ainda continuam internados, falta contabilizar mais dois homens, internados nos cuidados intensivos do hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa.

Estavam mais de 60 pessoas na associação. No piso de cima decorria um torneio de sueca e no andar de baixo dezenas assistiam ao jogo entre o Sp. Braga e o Benfica. O pânico da explosão lançou as pessoas escada abaixo.