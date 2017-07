Um homem de 42 anos morreu este domingo na sequência da queda de um terceiro piso, no qual morava, para o primeiro andar de um prédio na cidade de Viseu, disse à agência Lusa, fonte dos Bombeiros Municipais.

Segundo a mesma fonte, desconhecem-se as causas que motivaram a queda, pelo que a Polícia Judiciária esteve no local em averiguações.

Os Bombeiros Municipais de Viseu foram chamados ao local cerca das 10:00, depois de um morador ter avistado o corpo caído num terraço, tendo encontrado o homem já cadáver.

O corpo foi levantado do local às 13:00, após as autoridades terem efetuado todas as peritagens, e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viseu.

A vítima, de nacionalidade ucraniana, era casado e tinha dois filhos, que estão de viagem à Ucrânia com a mãe, adiantou fonte dos Bombeiros Municipais.