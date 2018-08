A jovem de nacionalidade espanhola que caiu segunda-feira numa cascata no Gerês em Portela do Homem, Terras de Bouro, teve alta hospitalar no próprio dia, indicou na tarde de terça-feira fonte do Hospital de Braga.

Segundo a mesma fonte, a jovem, com cerca de 25 anos, foi transportada para aquela unidade hospitalar por um helicóptero do INEM, esteve "sempre estável" e teve alta "ao final do dia de ontem [segunda-feira]".

Num primeiro momento, a mesma fonte havia indicado que a jovem tinha passado a noite no Hospital de Braga.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga, o alerta para a queda da jovem foi dado pelas 13:20, tendo a mesma sido helitransportada para o hospital por ter sofrido ferimentos graves.

No último sábado de julho, registaram-se dois outros acidentes em cascatas no Gerês, de que resultaram um morto e um ferido grave.