O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, foi constituído arguido no caso da árvore que caiu na freguesia do Monte, na Madeira, confirmou a TVI24.

Para além do autarca, foram também constituídos arguidos a vereadora do Ambiente, Idalina Perestrelo, e um funcionário da autarquia.

A árvore em causa era um carvalho. Caiu a 15 de agosto do ano passado, no Largo da Fonte, quando uma multidão aguardava pela procissão da Nossa Senhora do Monte.

O incidente causou a morte a 13 pessoas e cerca de 50 ficaram feridas.

A peritagem à árvore foi concluída a 25 de agosto pelo Ministério Público. A investigação que se seguiu ficou a cargo da Polícia Judiciária.