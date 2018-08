Uma mulher de 29 anos, portuguesa moradora em Vale de Judeu, que terá despaarecido no fim de semana, foi encontrada morta na segunda-feira num descampado em Quarteira, localidade também no concelho de Loulé.

De acordo com o que a reportagem da TVI24 conseguiu apurar no local, o carro estava queimado e foi visto por populares que passeavam cães no descampado, cerca das 18:30. Apercebendo-se de que havia uma pessoa no interior, alertaram a GNR que vedou a área, tendo posteriormente chegado a Polícia Judiciária que tomou conta do caso.

Ao que a TVI24 apurou, a mulher estava sentada no banco traseiro da viatura que estava trancada. Tinha os punhos amarrados, estava amordaçada e o corpo estava parcialmente carbonizado.

O caso está agora sob investigação da Polícia Judiciária.