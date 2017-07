Três polícias e um civil foram agredidos por um grupo de pessoas nas festas do Catujal, em Loures, esta segunda-feira de madrugada. Para já, as razões da agressão são desconhecidas. As vítimas tiveram de ser transportadas para o hospital e um dos policias continua internado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que as agressões ocorreram cerca das 00:30. Logo a seguir, a Polícia de Segurança Pública montou uma operação para encontrar e deter os suspeitos das agressões.

Ainda de acordo com a PSP, até agora, foram detidos dois dos agressores. Sendo que sobre um deles pendia um mandado de detenção para interrogatório judicial.

Na operação foi possível apreender uma caçadeira de canos serrados e mais de 60 cartuchos ao mesmo suspeito.