Um agente da PSP foi agredido e necessitou de tratamento hospitalar durante desacatos num estabelecimento na Amora, concelho do Seixal, anunciou esta força policial, referindo que foram efetuadas três detenções.

"Após denúncia de ruído e desacatos em estabelecimento comercial, uma patrulha da PSP deslocou-se ao local, tendo cessado com os mesmos. Na tentativa de identificação do proprietário do estabelecimento, várias dezenas de indivíduos reagiram com violência impossibilitando a ação da PSP."