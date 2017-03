Um homem, de 45 anos, foi detido pela PSP no Barreiro, distrito de Setúbal, com cerca de 2.500 doses de cocaína a serem apreendidas, anunciaram hoje as autoridades.

"O suspeito foi intercetado na via pública e após busca domiciliária foram apreendidas 2.490 doses de cocaína, 347 gramas de produto de corte, 1.170 euros em dinheiro e uma balança de precisão", refere a PSP.

O homem foi detido pela PSP do Barreiro e vai ser presente a tribunal, esta quarta-feira, para a aplicação de medidas de coação.