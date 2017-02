A PSP do Porto anunciou esta quinta-feira a conclusão de uma operação policial iniciada no ano passado e que resultou na identificação de seis homens suspeitos de furtar e desmantelar automóveis na zona Norte do país.

“O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, concluiu, no dia de ontem [quarta-feira], uma operação policial no âmbito do combate aos crimes contra o património, mormente, furto, desmantelamento de viaturas e distribuição de componentes automóveis”, indica a PSP num comunicado divulgado esta quinta-feira.

A investigação da PSP foi iniciada “no ano passado” e visou não só a identificação dos autores do ilícito, mas também a apreensão de meios de prova e a recuperação de artigos e viaturas automóveis, algumas de gama alta, e furtadas na zona norte do país.

A operação resultou na identificação de seis homens com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos de idade, quatro dos quais foram constituídos arguidos.

“No decurso da investigação foi possível constatar os conhecimentos técnicos dos suspeitos, que lhes permitia o furto, através da utilização de material eletrónico de desbloqueamento, de veículos automóveis dotados de sistemas de segurança eletrónicos”, refere.

Durante a operação foram realizadas seis buscas domiciliárias e 21 não domiciliárias nas áreas de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Gondomar, Braga e Barcelos e apreendidas seis viaturas automóveis que haviam sido furtadas, duas das quais já desmanteladas.

A PSP apreendeu ainda seis aparelhos eletrónicos de desbloqueamento de sistemas de segurança das viaturas, documentação de viaturas e chapas de matrículas que haviam sido furtadas, um quadriciclo a motor e diversas peças de automóveis.

Segundo a PSP, os crimes cometidos resultaram em prejuízos “na ordem dos milhares de euros”.