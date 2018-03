Um agente da PSP da esquadra do Aldoar, no Porto, foi filmado a dar um sermão a três detidos. O vídeo, a que a TVI teve acesso, foi divulgado num grupo fechado do Facebook, mas ainda não se sabe quando é que as imagens foram recolhidas. Fonte do Comando da PSP do Porto garantiu que já foi instaurado um processo de averiguações.

Nas imagens, três detidos estão sentados e algemados às cadeiras, enquanto um agente fardade prega "literalmente" a palavra do Senhor.

Foste batizado? Tu também? Pronto. Acreditais, tendes fé? Sabeis que andais no caminho das trevas, não é? Não é o caminho certo, pois não?", começa por dizer o agente.

O agente do Porto falou aos detidos, dois homens e uma mulher, durante quatro minutos.

"Vou ler-vos aqui uma passagem que é "Andando na Luz, que é um episódio bíblico"

O agente de autoridade fala diretamente para os três detitos e chega a pedir para darem as mãos e a gritar Aleluia em plena esquadra.

Deus é Luz, e acreditando nele, não há treva alguma. (...) E tu achas... bem o que andas a fazer? O que é que tens de fazerpara andares bem, rapariga? Acreditar nele, ter fé no futuro, ter esperança (...) Casai que a vida é bela, é bonita de se viver e não é desta forma que vocês a viveis que conseguem saborear com plenitude a vida que nos foi dada por nosso senhor Jesus Cristo", disse.

A PSP do Porto garantiu à TVI que quando teve conhecimento das imagens abriu de imediato um processo de averiguações.