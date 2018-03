Um homem de 80 anos foi preso, nesta quarta-feira à tarde, na zona da Estrela, em Lisboa, por um agente da PSP que estava de folga, quando atacava uma mulher no interior de um autocarro.

O idoso furtou a carteira a uma senhora, que não deu por nada, mas a observar tudo estava um agente da PSP, que se encontrava de folga.

Um polícia da PSP, quando se encontrava de folga, verificou o suspeito entre os turistas, olhando atentamente para os pertences dos mesmos, tentando por várias vezes os furtar. Devido à pronta reação e perspicácia deste elemento foi possível detetar, em flagrante delito, o suspeito a retirar uma carteira que se encontrava dentro da mala de uma senhora que se encontrava preparada para entrar dentro do autocarro, tendo em ato seguido dissimulado a carteira no interior do seu casaco.

O polícia prendeu o carteirista, quando o viu já com a carteira da vítima, escondida no interior do casaco.

O homem, que dedicou a maior parte da vida à atividade criminosa, já tinha antecedentes criminais.

Já no departamento policial, chegou-se à conclusão que o ora detido se dedica há largos anos a este tipo de crime, fazendo-o como modo de vida, tendo já inúmeros antecedentes pelos mesmos ilícitos."

A carteira, os documentos e o dinheiro que a mesma continha foram apreendidos e devolvidos à proprietária.

O detido foi presente ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instância Criminal de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais numa esquadra da PSP.