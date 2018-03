Um agente da PSP deteve quatro assaltantes numa semana, sempre em alturas em que estava de folga.

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa, da primeira vez, na passada quarta-feira, o polícia deteve dois homens pelo crime de furto, dentro de um comboio intercidades, enquanto se encontrava de folga.

Já esta segunda-feira, o mesmo agente deteve duas mulheres, em flagrante delito, pela prática do crime de furto qualificado dentro de um elétrico, na Misericórdia, em Lisboa. E também estava de folga.

Enquanto os passageiros aguardavam a chegada do elétrico, o polícia viu as duas mulheres “com atitudes suspeitas”, “olhando atentamente para os pertences dos turistas”.

Segundo a PSP, o agente fez “uma vigilância discreta ao trajeto e movimentações das suspeitas” e apercebeu-se que uma delas criou “uma distração”, enquanto a outra “colocou a mão na mala” de um turista e roubou objetos avaliados em 530 euros.

Além da detenção, o polícia devolveu de imediato os bens à vítima.

As detidas serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instância Criminal de Lisboa, a fim de lhe serem aplicadas as medidas de coação.