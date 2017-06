A PSP apreendeu dois cachorros de raça bulldog francês com dois meses de idade, na passada quarta-feira, na zona de Loures, avaliados em 950 euros, que tinham sido retirados à dona por indivíduos que lhe teriam dito querer comprá-los.

Cerca de duas horas antes, os canídeos tinham sido subtraídos à sua proprietária quando os entregava ao suposto comprador", salienta o comunicado da PSP, frisando que "a venda e entrega dos cachorros tinha sido combinada através de site de compra e venda na internet".

A PSP refere que a "proprietária dos cães compareceu na Esquadra da GIL (Gare

Intermodal de Lisboa) a denunciar" terem-lhe roubado os cachorros.

Quando procedia à entrega dos animais ao suposto comprador que se encontrava numa viatura, acompanhado por outros 2 suspeitos, estes colocaram-se em fuga com os canídeos sem proceder ao pagamento acordado", acrescenta o comunicado.

A PSP encetou então diligências e conseguiu localizar os cães na zona de Loures, "os quais foram restituídos à sua proprietária".

A polícia relembra ainda no comunicado algumas recomendações para quem efetua compras e vendas através de sites da internet, que passam por "escolher locais públicos e evitar locais sem testemunhas", não facultar "demasiada informação pessoal" e efetuar "o pagamento de forma segura e de preferência em numerário", evitando "as transferências bancárias, a não ser que tenha a certeza absoluta sobre a

fidedignidade do vendedor".