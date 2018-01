Uma mochila abandonada na estação de metro de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, levou ao corte das linhas azul e vermelha, do Metro de Lisboa, apurou a TVI. Entretanto, pelas 17:21, a estação mantinha-se encerrada, sendo que só o troço entre o Colégio Militar e a Avenida continuava interrompido a essa hora.

Segundo fonte da PSP adiantou no local está uma equipa de intervenção rápida, elementos do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS) e equipas da Divisão de Segurança de Transportes Públicos.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa a estação foi evacuada e os acessos foram encerrados às 14:37.

A página do Metro de Lisboa indica que "por causa alheia" a linha azul do metro "está interrompida" e que não é possível "prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada". Segundo a página, a circulação na linha Azul está interrompida por tempo indeterminado entre as estações Laranjeiras e Avenida.

Contactado pela TVI, o Metro de Lisboa adiantou que em causa está um "saco de supermercado", mas fonte da PSP mantém que em causa está uma mochila.

O Metro de Lisboa adiantou que os procedimentos de segurança de "obrigaram a chamar as autoridades", mas que a empresa espera que a situação seja solucionada "em breve".