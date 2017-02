A GNR deteve 57 pessoas em flagrante delito, das quais 36 por condução sob o efeito do álcool, durante operações de combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária realizadas entre as 20:00 de sábado e as 08:00 deste domingo.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta ainda que, do total de detidos, cinco conduziam sem carta de condução e quatro desobedeceram às autoridades.

Duas pessoas foram detidas por tráfico de estupefacientes, duas por introdução em lugar vedado ao público e uma por segurança ilegal.

Foram ainda apreendidas 125 doses de cocaína e 50 doses de haxixe.

Na área do trânsito, os militares detetaram 528 infrações, das quais 67 por excesso de velocidade, 89 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido e 79 por infrações relacionadas com tacógrafo.

Foram também registados 73 acidentes rodoviários, dos quais resultaram um morto, dois feridos graves e 21 ligeiros.

Já a PSP do Porto divulgou hoje a detenção de 21 pessoas em operações de prevenção criminal, fiscalização rodoviária e fiscalização em estabelecimentos desenvolvidas nas cidades do Porto e de Gondomar durante este fim de semana.

As 21 detenções incluem sete por condução sob o efeito de álcool, quatro por posse de armas proibidas, quatro por prática de jogo de fortuna ou azar, três por tráfico de estupefacientes, uma por mandado, uma por desobediência e uma por condução de veículo automóvel sem habilitação.

Durante as várias operações desenvolvidas através do efetivo da 1.ª Divisão Policial e da Divisão Policial de Gondomar foram fiscalizados 311 condutores, 284 dos quais submetidos ao teste de álcool no sangue, e identificados 121 cidadãos no âmbito do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes.

A PSP apreendeu também 58 doses de haxixe, oito documentos de viaturas, duas embalagens de aerossol de defesa (gás pimenta), dois bastões e uma máquina de jogo de fortuna ou azar.

Foi também recuperado um veículo ligeiro de passageiros que tinha sido furtado, conforme queixa apresentada na PSP no passado dia 11 de fevereiro.