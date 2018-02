Dois homens foram esta quarta-feira de madrugada feridos a tiro, no Porto, quando se encontravam dentro de uma viatura na rua Ribeiro de Sousa, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, os disparos foram efetuados por ocupantes de uma outra viatura que seguia naquela artéria, pelas 00:05.

Uma das vítimas foi atingida no ombro e a outra num braço, tendo sido assistidas no Hospital de Santo António, acrescentou.

A fonte disse ainda que os motivos que terão levado aos disparos são, até ao momento, desconhecidos.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.