Um homem e uma mulher foram detidos na madrugada de hoje, em Bragança, com quase 1.300 doses de drogas, numa operação policial desencadeada por suspeitas de se dedicarem ao tráfico na cidade, informou a PSP.

De acordo com os dados divulgados pelo Comando Distrital de Bragança da Polícia, os detidos, ela com 30 anos, natural de Bragança, e ele com 25 anos, natural de Cabo Verde, foram intercetados pelas 02:30, junto da rotunda do Nerba, uma das entradas da cidade.

Após a revista aos suspeitos e busca à viatura em que seguiam, “foi encontrada e apreendida droga suspeita de ser Haxixe suficiente para 412 doses e Ecstasy, MDMA e Anfetaminas suficientes para 860 doses".

Os agentes apreenderam ainda a viatura e dois telemóveis. Os detidos irão ser presentes a Tribunal para interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

Desde o início de 2018, a PSP deteve nove suspeitos e apreendeu cerca de 2.922 doses de diversas drogas na área de intervenção deste comando distrital, que são as cidades de Bragança e Mirandela.

O Comando divulgou ainda que foram detidos por elementos da Esquadra Complexa de Bragança, no dia 05 de setembro, quatro jovens com idades entre os 17 e os 19 anos por suspeita de assalto a um estabelecimento comercial.

Os suspeitos foram apanhados de madrugada na posse de artigos furtados do estabelecimento, que foram entregues pela Polícia ao lesado.

O grupo foi libertado e notificado para comparecer em tribunal na manhã do mesmo dias, mas todos faltaram, segundo a PSP.