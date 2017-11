Um homem, com 22 anos de idade, foi detido no concelho do Montijo, em Setúbal, pela presumível prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O incidente ocorreu na sexta-feira quando o alegado criminoso, na sequência de uma desavença e envolvimento físico com a vítima, “utilizou a sua viqtura para a atropelar, por duas vezes, ausentando-se seguidamente para parte incerta”, referiu a PSP em comunicado.

A vítima, do sexo masculino e com 43 anos de idade, foi transportada de imediato para o hospital e sujeita a internamento e cirurgia, apresentando graves lesões no tórax e nos membros inferiores.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas.