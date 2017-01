Devido ao mau tempo, a operação de retirada do cadáver poderá ser viável apenas na quarta-feira, já que os bombeiros estão a experimentar dificuldades para aceder ao local onde está o corpo, a cerca de 100 metros do topo do miradouro do Cabo Girão, em Câmara de Lobos, na Madeira.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) solicitou a colaboração da corporação para recolher o corpo, que “tudo indica ser de um homem”, segundo notícia a Agência Lusa.

Contudo, as condições climatéricas não são as mais favoráveis, devido à chuva e à possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terra, “sendo uma zona perigosa”.

Os responsáveis dos bombeiros “estão a avaliar o terreno”, depois de terem sido contatados pela PSP, cerca das 16:00, que primeiro encontrou um automóvel abandonado no local.

O miradouro do Cabo Girão situa-se no cabo mais alto da Europa, com cerca de 580 metros de altura. Trata-se de um dos locais mais visitados pelos turistas na Madeira, sendo conhecido pela sua plataforma suspensa de vidro.