Um cadáver, que as autoridades acreditam ser de um homem, foi encontrado esta terça-feira a boiar no Rio Sizandro, junto ao Jardim do Choupal, na cidade de Torres Vedras, distrito de Lisboa, disseram fontes dos bombeiros e da PSP.

Pelas 14:20, as autoridades receberam o alerta de um corpo, que aparenta ser de um homem, na casa dos 40 anos, junto à ponte São Miguel, já com alguns sinais de decomposição, pelo que já deveria estar dentro de água há alguns dias, afirmou à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Torres Vedras.

Fonte da PSP explicou que os sinais de decomposição e o facto de o corpo estar sujo de lama impede as autoridades de perceber eventuais sinais de crime, motivo pelo qual a investigação foi entregue à Polícia Judiciária.

Os bombeiros retiraram o corpo de dentro de água e vão transportá-lo para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, onde vai ser feita a autópsia, que vai determinar a causa da morte.

Fonte da PSP disse à Lusa que o corpo poderá ser o de um homem, de cerca de 40 anos, que estava desaparecido há vários dias.

O rio tem um caudal de cerca de um metro de altura, segundo as mesmas fontes.