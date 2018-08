O cadáver de um homem foi encontrado esta quinta-feira num campo de milho em Baguim do Monte, concelho de Gondomar, disse à Lusa o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Trata-se de um homem com idade entre os 40 e os 50 anos - não é possível saber com mais precisão devido ao estado de decomposição do corpo – que foi encontrado num terreno agrícola em Baguim do Monte”, precisou o oficial de serviço.

Por não se conhecerem as causas da morte, “o corpo será recolhido e transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde serão efetuadas as necessárias análises” para esse fim, indicou.

Segundo a mesma fonte, a identidade do homem é desconhecida, embora haja suspeitas de que poderá tratar-se de uma pessoa dada como desaparecida há alguns dias.