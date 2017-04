A PSP anunciou hoje a apreensão de mais de 4.700 artigos pirotécnicos e de 59 quilogramas de pólvora, numa operação de fiscalização a oito pirotecnias nos distritos de Braga, Porto e Viseu, realizada na quarta e na quinta-feira.

Numa nota, a PSP refere que, no âmbito desta ação de fiscalização do seu Departamento de Armas e Explosivos, foram elaborados cinco autos por contraordenação por verificação da existência de excesso de lotação nas instalações e dependências das pirotecnias.

Desta operação resultou a apreensão de 4.719 artigos pirotécnicos, “designadamente balonas, cabeças de foguete, foguetes e baterias”, e de 59 quilogramas de pólvora, que foram destruídos no local.

O material pirotécnico apreendido foi transportado para o paiol da PSP localizado na Unidade Especial de Polícia.

As ações desenvolvidas inserem-se na Operação da PSP “Páscoa Segura 2017” e tiveram em conta “a elevada procura e utilização de artigos pirotécnicos nesta época festiva”.

Por seu lado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou a detenção de 31 pessoas, no âmbito da atividade operacional realizada nas últimas 24 horas, entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de hoje.

Entre estas detenções, nove foram por tráfico de droga, cinco por condução sob a influência do álcool, quatro por condução sem habilitação legal e outras quatro por furto.

Destas detenções resultaram ainda a apreensão de dois bastões extensíveis e de uma arma branca, além de cerca de 200 gramas de droga.