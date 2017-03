A PSP anunciou a detenção de dois homens e uma mulher por suspeitas de tráfico de droga na cidade de Beja, numa operação em que foram apreendidas 6.689 doses individuais de haxixe.

Os suspeitos, com idades entre os 28 e 29 anos, foram detidos na sexta-feira, cerca das 16:00, no âmbito de uma investigação associada a tráfico de droga em Beja, com "maior incidência" junto de escolas, explica a PSP, num comunicado enviado à agência Lusa.

Os dois homens e a mulher foram presentes para primeiro interrogatório judicial no sábado ao Tribunal de Beja, que lhes decretou a medida de coação de prisão preventiva.

Durante a operação, a PSP, além da droga, apreendeu também dois veículos ligeiros de passageiros, um canivete, quatro telemóveis e três cartuchos de arma de caça.