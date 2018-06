A PSP de Cascais deteve em flagrante delito, na sexta-feira, um homem, de 44 anos de idade, por vários crimes de dano qualificado.

Um agente da PSP que se encontrava de folga deteve o indivíduo, após este ter danificado três vidros da Câmara Municipal de Cascais, usando pedras de calçada.

Mais tarde, o homem confessou que danificou ainda vidros de outras instituições públicas, como as Finanças e a Segurança Social.

E, como se não bastasse, assumiu também ter apedrejado uma agência de seguros em Cascais, uma viatura da Câmara Municipal, uma outra particular junto à estação do Monte Estoril e ainda um painel publicitário colocado no paredão do Estoril.

O indivíduo, segundo a comunicação da PSP, foi devidamente notificado para comparecer no tribunal de Cascais nessa mesma sexta-feira, mas não apareceu em sede de audiência.