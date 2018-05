A PSP de Lisboa deteve 28 pessoas em várias operações de fiscalização realizadas entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de hoje, anunciou hoje em comunicado o Comando Metropolitano.

De acordo com um comunicado da PSP, as várias ações e operações de fiscalização deram origem a seis detenções relacionadas com tráfico de estupefaciente, tendo sido apreendidas 7,30 doses individuais de heroína, e 84 doses individuas de haxixe.

Também foram detidas nove pessoas por condução sob efeito de álcool, uma por resistência e coação sobre funcionário da PSP, e uma por ter um mandado de detenção.

Uma pessoa foi também detida por posse ilegal de arma e por posse de um bastão, oito por condução sem habilitação, e duas por desobediência às autoridades.

Foram ainda apreendidas armas e munições, segundo a PSP.