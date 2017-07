Já saíram as notas das provas do 9º ano de Português e Matemática. A disciplina das contas conseguiu ter média positiva, o que não aconteceu no ano passado.

Na prova de Português observa-se que cerca de 75% dos alunos obtiveram uma classificação igual ou superior a 50%, sendo que, na prova de Matemática, cerca de 57% dos alunos obtiveram classificação igual ou superior a 50%".

Ou seja, pelo comunicado do ministério da Educação, facilmente se conclui que metade dos alunos conseguiu ter positiva a Matemática (a média foi 53, quando no anterior tinha sido 47) e três quartos a Português, disciplina em que a média também subiu, mas variou pouco em relação a 2016 (de 57 para 58).

Relativamente às taxas de reprovação, houve uma descida nos chumbos em ambas as disciplinas.

Ministério da Educação *PLNM - Português Língua Não Materna

Foram realizadas, no total, 185.317 provas finais do 3.º ciclo, em 1.258 escolas de Portugal Continental, regiões autónomas dos Açores e da Madeira e nas escolas no estrangeiro com currículo português.



As provas foram vigiadas por 10.000 docentes e corrigidas por 3.981 professores.